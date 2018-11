Gaza (AFP) Ein Palästinenser ist am Donnerstag bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee an der Grenze zum Gazastreifen getötet worden. Der Mann sei von israelischen Streitkräften östlich der Stadt Deir al-Bala in der zentralen Region Gazas erschossen worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in der palästinensischen Enklave. Zugleich wurde bekannt, dass ein vor zwei Wochen bei Zusammenstößen angeschossener Palästinenser am Mittwoch seinen Verletzungen erlegen war.

