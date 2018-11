Euskirchen (AFP) Nach einem internistischen Notfall eines Autofahrers ist ein Pferd in Nordrhein-Westfalen in seinem Anhänger in die Höhe katapultiert worden. Durch den Sturz wurde das Tier so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste, wie die Polizei in Euskirchen am Donnerstag mitteilte.

