San Francisco (AFP) Samsung hat ein neues Smartphone vorgestellt, das sich dank eines faltbaren Bildschirms in einen kleinen Tablet-Computer umwandeln lässt. Bei einer Entwicklerkonferenz des Konzerns in San Francisco zog Samsung-Manager Justin Denison am Mittwoch auf der Bühne einen Prototypen des Smartphone aus der Innentasche seines Jackets - und klappte das Gerät dann auf.

