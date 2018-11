Berlin (AFP) Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat nach einem Treffen mit Vertretern der Automobilindustrie betont, dass bislang noch keine konkreten technischen Lösungen zur Hardware-Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen verfügbar seien. "Zur Zeit kann keiner sagen, wie teuer Hardware-Nachrüstung überhaupt wird", sagte Scheuer am Donnerstag in Berlin. Technische Lösungen würden "leider nicht kurzfristig am Markt verfügbar sein", insofern gebe es auch "noch kein Preisschild".

