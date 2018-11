Hamburg (AFP) Vier junge Frauen und zwei junge Männer bewerben sich um den deutschen Startplatz für den Eurovision Song Contest (ESC) im kommenden Jahr. Wie der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag in Hamburg mitteilte, werden die Sängerinnen und Sänger Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, Gregor Hägele, Lilly Among Clouds und Makeda im Februar beim Vorentscheid "Unser Lied für Israel" antreten. Sie wollen auf Michael Schulte folgen, der in diesem Jahr im ESC-Finale in Lissabon mit Platz vier überzeugen konnte.

