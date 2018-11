Berlin (AFP) Bei einem Feuer in einem elfgeschossigen Wohnhaus in Berlin-Hellersdorf sind sechs Menschen verletzt worden. Darunter waren auch ein elf Monate alter Säugling sowie eine Mutter mit ihren sechs und sieben Jahre alten Kindern, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie kamen wegen Rauchgasvergiftungen zur Behandlung in Krankenhäuser.

