Damaskus (AFP) Gut drei Monate nach ihrer Verschleppung durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Süden Syriens hat die syrische Armee alle entführten Drusen befreien können. Alle 19 Geiseln seien bei einem Angriff auf die IS-Miliz befreit worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Donnerstag. Die Extremistengruppe hatte Ende Juli nach einer Serie von blutigen Anschlägen in der südlichen Provinz Suweida 36 Frauen und Kinder in die Wüste verschleppt.

