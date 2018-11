Washington (AFP) Bei dem Mann, der in einer Disko-Bar im US-Bundesstaat Kalifornien zwölf Menschen erschossen hat, handelt es sich nach Polizei-Angaben um einen 28-jährigen ehemaligen Soldaten. Der Mann mit dem Namen Ian David Long habe in der Marine-Infanterie gedient, sagte am Donnerstag der Polizeichef des Verwaltungsbezirks Ventura, Geoff Dean.

