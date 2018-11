Washington (AFP) Bei dem Mann, der in einer Disko-Bar im US-Bundesstaat Kalifornien zwölf Menschen erschossen hat, handelt es sich nach Polizei-Angaben um einen 28-jährigen ehemaligen Soldaten. Der Mann mit dem Namen Ian David Long sei wegen "kleiner Vorfälle" in der Vergangenheit der Polizei bekannt, sagte am Donnerstag der Sheriff des Verwaltungsbezirks Ventura, Geoff Dean. Dazu gehörten ein Autounfall und eine Beschwerde über Ruhestörung, wegen derer ihn die Polizei im vergangenen April aufgesucht habe.

