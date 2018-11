Kassel (AFP) Nach dem Fund von zwei Toten in einem Appartementhaus in Kassel gehen die Ermittler davon aus, dass der junge Mann zunächst die Frau tötete und sich danach selbst das Leben nahm. Eine Beteiligung Dritter werde derzeit ausgeschlossen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Leichen der beiden 19-Jährigen waren am Donnerstag entdeckt worden.

