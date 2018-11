Aalen (AFP) Die Polizei in Baden-Württemberg hat einen 59-jährigen Deutschen aus Mögglingen festgenommen, der offenbar eine Rohrbombe bauen wollte. In der Wohnung des Mannes wurden ein mit Schwarzpulver gefülltes Metallrohr, ein nicht funktionsfähiges Maschinengewehr, Gewehrmunition, eine selbst gebaute Abschussvorrichtung sowie kleinere Mengen Schwefel, Wasserstoffperoxid und Paraffin gefunden, wie die Polizei in Aalen und die Staatsanwaltschaft Ellwangen am Freitag mitteilten. Alles wurde beschlagnahmt.

