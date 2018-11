Istanbul (AFP) Arabische und türkische Politiker haben am Freitag bei einer Konferenz in Istanbul zur Einrichtung eines Sondertribunals für den Jemen-Konflikt aufgerufen. In einer Erklärung forderten die Teilnehmer der von der jemenitischen Friedensnobelpreisträgerin Tawakkol Karman organisierten Konferenz ein "internationales Sondergericht für den Jemen, um die Verbrechen zu ahnden, die von den lokalen und internationalen Konfliktparteien verübt worden sind".

