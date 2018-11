Wels (AFP) Eine Stripeinlage des deutschen Erotikmodels Micaela Schäfer hat beim Abiturientenball der Höheren Technischen Bundeslehranstalt im oberösterreichischen Wels für einige Aufregung gesorgt. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Freitag meldete, legte die 34-Jährige nach dem eigentlichen Ball in der Nacht zum Sonntag während einer Disco in der benachbarten Messehalle eine Show hin, bei der sie zum Schluss nur noch einen winzigen Slip trug.

