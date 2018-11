Erfurt (AFP) Der starke Bundestrend für die Grünen schlägt nun offenbar auch in Ostdeutschland durch. Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl in Thüringen wäre, kämen die Grünen dort auf zwölf Prozent und könnten damit ihr Wahlergebnis von 2014 mehr als verdoppeln, wie eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der Zeitungen der Mediengruppe Thüringen ergab.

