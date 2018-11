Moskau (AFP) Über die #MeToo-Debatte hatte die russischsprachige Website "Medusa" groß berichtet - jetzt ist ihr Chefredakteur wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung zurückgetreten. Ivan Kolpakow, der das in Lettland ansässige Nachrichtenportal mitgründete und seit 2016 die Redaktion leitet, erklärte seinen Rücktritt am Freitag in einer auf "Medusa" veröffentlichten Erklärung. Dieser Schritt sei "die einzige Möglichkeit", Schaden von der Redaktion abzuwenden, erklärte er.

