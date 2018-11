Frankfurt/Main (dpa) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Freitag an der Seitenlinie geblieben.

Nachdem am Donnerstag die Freude über den Ausgang der US-Kongresswahlen wieder verpuffte und es zudem seitens der US-Notenbank keine Signale gab, das gemäßigte Tempo der Zinserhöhungen weiter zu bremsen, blieben die Marktteilnehmer zurückhaltend. Immerhin hält die neue Woche zahlreiche neue Unsicherheitsfaktoren bereit, etwa mit Blick auf Italien, den Brexit und die zu Ende gehende Berichtssaison.

Der Dax beendete den Handel mit einem Aufschlag von 0,02 Prozent auf 11.529,16 Punkte fast unverändert. Auf Wochensicht bedeutet dies mit plus 0,09 Prozent eine Stabilisierung nach der Erholungsbewegung in der Woche zuvor. Der MDax gab am Freitag um 0,64 Prozent auf 24.178,74 Punkte nach.

Auf Unternehmensseite im Dax klang die von der Berichtssaison geprägte Woche mit Zahlen des Versicherungskonzerns Allianz und einer Gewinnwarnung von Thyssenkrupp aus.

Nachdem der Industriekonzern wegen Risiken aus einem Kartellverfahren seine Gewinnziele für sein Geschäftsjahr 2017/18 erneut senkte, brachen die Thyssenkrupp-Aktien um 9,1 Prozent ein und fielen auf den tiefsten Stand seit Juli 2016. Um 2,7 Prozent ging es dagegen für die Allianz-Papiere nach oben. Analysten sprachen von guten oder sogar sehr starken Gewinnen im dritten Quartal und lobten die verbesserte Kostenquote in Schaden/Unfall-Geschäft. Die Anteile der Lufthansa profitierten an der Dax-Spitze von starken Verkehrszahlen für den Monat Oktober und legten um 4,1 Prozent zu.

Volkswagen-Aktionäre mussten hingegen bereits vor der Veröffentlichung schwacher Absatzzahlen klare Kursverluste verkraften. Letztlich gingen die Vorzugsaktien mit minus 3,5 Prozent als zweitschwächster Wert nach Thyssenkrupp aus dem Tag.

Europaweit ging es überwiegend abwärts an den Börsen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,25 Prozent auf 3229,49 Zähler und auch in Paris und London wurden Verluste verbucht. In den USA gab der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zur Stunde um 0,9 Prozent nach.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,29 Prozent am Vortag auf 0,27 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 140,78 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,40 Prozent auf 160,00 Zähler. Der Euro sank und kostete am frühen Abend 1,1333 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1346 (Donnerstag: 1,1424) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8814 (0,8754) Euro.