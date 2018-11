Duschanbe (AFP) Drahtzieher der Häftlingsmeuterei in einem Hochsicherheitsgefängnis in Tadschikistan mit mindestens 26 Toten ist nach Angaben aus Sicherheitskreisen ein ehemaliges Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) . Ein Insider, der namentlich nicht genannt werden wollte, sagte der Nachrichtenagentur AFP am Freitag, der in der Haftanstalt von Chudschand einsitzende Mann habe mit der Meuterei am Mittwoch und Donnerstag einen Gefangenenausbruch auslösen wollen.

