Berlin (AFP) Für Leistungen an die Opfer der früheren Sektensiedlung Colonia Dignidad in Chile sind im Bundeshaushalt eine Million Euro eingeplant. Die Mittel wurden vom Haushaltsausschuss in der Nacht zum Freitag in die Vorlage von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) eingearbeitet. Die Grünen-Politikerin Renate Künast lobte die Entscheidung: "Gut, dass wir einen Schritt weiter gekommen sind", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.