Brüssel (AFP) Die EU will sich in den kommenden Wochen auf ein gemeinsames Vorgehen bei der Kontrolle ausländischer Investoren in Europa verständigen. Es gebe "gute Chancen für einen Abschluss bis Jahresende", sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström am Freitag in Brüssel. Angesichts starken Interesses aus China haben Deutschland und Frankreich eine EU-weite Herangehensweise gefordert, um einen Ausverkauf bei strategisch wichtigen Firmen und den Abfluss von Technologie-Know-how zu verhindern.

