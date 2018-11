Paris (AFP) Die Zahl der antisemitischen Übergriffe in Frankreich ist nach Angaben der Regierung in den ersten neun Monaten des Jahres um fast 70 Prozent gestiegen. Premierminister Edouard Philippe schrieb am Freitag auf Facebook, jeder Angriff auf einen jüdischen Mitbürger klinge "wie ein neuer Kristallbruch". Er spielte damit auf die Reichspogromnacht in Deutschland vor 80 Jahren an, die früher in Deutschland auch "Reichskristallnacht" genannt worden war.

