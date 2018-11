Zagreb (AFP) Elf Monate nach einem spektakulären Schmuckdiebstahl aus Venedigs Dogenpalast hat die Polizei in Kroatien fünf Verdächtige festgenommen. Nach Angaben des kroatischen Innenministeriums wurden vier Kroaten in der Hauptstadt Zagreb und auf der Halbinsel Istrien festgenommen, einen Serben schnappten die Ermittler an einem Grenzübergang nach Serbien. Ob auch das Diebesgut gefunden wurde, war zunächst unklar.

