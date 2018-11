Brüssel (AFP) Die EU-Mitgliedstaaten haben am Freitag den Weg für die unbeschränkte Speicherung nicht persönlicher Daten in der gesamten Europäischen Union freigemacht. Unternehmen könnten von nationalen Behörden damit nicht mehr verpflichtet werden, solche Daten in einem bestimmten EU-Land zu speichern oder zu verarbeiten, wie der EU-Rat am Freitag mitteilte. Einzige Ausnahme bleibt demnach eine Beschränkung "aus Gründen der öffentlichen Sicherheit". Die Änderung tritt im kommenden Jahr in Kraft.

