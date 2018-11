Stockholm (AFP) In Schweden hat ein Gericht am Freitag einen Mann zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt, weil er an 21 Regierungsmitglieder Todesdrohungen und ein verdächtiges weißes Pulver verschickt hatte. Adressiert waren die Briefe unter anderem an Ministerpräsident Stefan Lövfen, dessen Stellvertreterin Isabella Lovin und Verteidigungsminister Peter Hultqvist, wie aus Unterlagen des Gerichts hervorgeht.

