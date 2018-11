München (AFP) Ein ranghoher afghanischer Diplomat hat nach Medieninformationen Asyl in Deutschland beantragt. Laut Recherchen von "Süddeutscher Zeitung", WDR und NDR will der Mann wegen Sicherheitsbedenken nicht in sein Land zurückkehren. Die Zeitung berichtet in ihrer Samstagsausgabe unter Berufung auf deutsche Behördenkreise, der Mann sei bis Ende Oktober in einer diplomatischen Vertretung Afghanistans in Deutschland tätig gewesen.

