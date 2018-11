Berlin (AFP) Die rechtsextreme Kundgebung in Berlin am Jahrestag der Reichspogromnacht darf stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte nach Angaben einer Sprecherin am Freitag eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts, das zuvor ein Verbot gekippt hatte. Der rechtsextremen Kreisen nahestehende Verein Wir für Deutschland konnte sich damit wie geplant zu dem Aufmarsch am Freitagabend versammeln.

