Mogadischu (AFP) Das Zentrum der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist am Freitag von drei schweren Explosionen erschüttert worden. Wie ein AFP-Reporter berichtete, stiegen über der Stadt Rauchsäulen auf, während in den Straßen heftiges Gewehrfeuer zu hören war. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Autobomben in der Nähe zweier Hotels und des Hauptquartiers der Polizei gezündet. Eine dritte Explosion ereignete sich wenige Minuten später.

