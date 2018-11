Georgetown (AFP) Bei einer Bruchlandung auf dem Flughafen von Georgetown in Guyana sind am Freitag sechs Menschen verletzt worden. Die Boeing der Fluglinie Fly Jamaica Airways mit dem Ziel Toronto habe 126 Menschen an Bord gehabt, teilte Verkehrsminister David Patterson mit. Der Pilot habe etwa zehn Minuten nach dem Start ein Problem mit der Hydraulik gemeldet und sei dann zum Flughafen zurückgekehrt.

