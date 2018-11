Gießen (AFP) Im Prozess um den Mord an der achtjährigen Johanna aus Hessen hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Sie beantragte zudem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld des Angeklagten, wie das Landgericht Gießen am Freitag mitteilte. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Am 19. November soll das Urteil fallen.

