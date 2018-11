Gaza (AFP) Palästinensische Staatsbedienstete haben am Freitag lange Schlangen vor Postämtern gebildet, um ihre Gehälter in Empfang zu nehmen. Das Geld stammt aus dem Emirat Katar und soll zum Abbau der Spannungen in der palästinensischen Enklave beitragen, wie AFP-Korrespondenten berichteten.

