Seoul (AFP) Südkoreas Präsident Moon Jae In hat am Freitag angesichts der schwächelnden Wirtschaft die Spitze seines Finanzministerium ausgetauscht. Finanzminister Kim Dong Yeon und Chefstratege Jang Ha Sung seien ersetzt worden, sagte Regierungssprecher Yoon Young Chan in einer im Fernsehen übertragenen Stellungnahme. Neuer Finanzminister wird demnach der langjährige Staatsbeamte Hong Nam Ki, Jangs Posten wird von Moons oberstem Berater für Soziales, Kim Soo Hyun, übernommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.