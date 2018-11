Berlin (AFP) Angesichts des äußerst knappen Rennens zwischen dem republikanischen und dem demokratischen Senats-Kandidaten im US-Bundesstaat Florida hat Präsident Donald Trump den Vorwurf des Wahlbetrugs erhoben. "Die Behörden untersuchen einen anderen großen Korruptionsskandal in Verbindung mit der Wahlfälschung bei der Auszählung in Broward und Palm Beach", schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Florida hat für Rick Scott gestimmt!"

