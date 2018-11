Wien (AFP) Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in Erinnerung an die Reichspogromnacht vor 80 Jahren zur Wachsamkeit vor Antisemitismus und Rassismus aufgerufen. Geschichte müsse als Beispiel gesehen werden, "wohin Sündenbockpolitik, Hetze, Ausgrenzung führen können", sagte Van der Bellen am Donnerstagabend bei einer Gedenkveranstaltung am früheren Standort der im November 1938 zerstörten Synagoge Leopoldstädter Tempel in Wien.

