Rabat (AFP) Die marokkanischen Behörden haben nach eigenen Angaben am Freitag zwei mutmaßliche Anhänger der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 18 und 25 Jahren stünden unter Verdacht, "terroristische Operationen" in Marokko vorbereitet zu haben, heißt es in einer Mitteilung des Innenministeriums.

