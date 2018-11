Compiègne (AFP) Im Wald von Compiègne nordöstlich von Paris hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an das Ende des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren erinnert. Es war das erste Mal, dass die Spitzen der einstmals verfeindeten Staaten gemeinsam diesen hochsymbolischen Ort besuchten. Merkel und Macron brachten eine Plakette für die deutsch-französische Aussöhnung an und legten einen Kranz nieder.

