Lodz (AFP) EU-Ratspräsident Donald Tusk hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, gegen ein "geeintes und starkes Europa" zu sein. Erstmals in der Geschichte gebe es eine US-Regierung, die einem einigen Europa wenig "Enthusiasmus" entgegenbringe, und das sei noch "milde formuliert", sagte Tusk am Samstag im polnischen Lodz. Dort nahm er an einer Veranstaltung zum 100. Jahrestag der polnischen Unabhängigkeit am 11. November teil.

