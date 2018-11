Rabat (AFP) In Marokko ist ein bekannter Journalist und Verleger wegen sexueller Übergriffe zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Casablanca sprach Taoufik Bouachrine, der die Vorwürfe bis zuletzt bestritten hatte, am Freitagabend in allen Anklagepunkten schuldig. In seinem Schlusswort sagte Bouachrine, er sei wegen seiner journalistischen Arbeit "Opfer eines politischen Prozesses" geworden, wie einer seiner Anwälte der Nachrichtenagentur AFP sagte.

