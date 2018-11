Melbourne (AFP) Nach dem tödlichen Messerangriff in Melbourne gehen die australischen Behörden von einem terroristischen Hintergrund aus. Der aus Somalia stammende Angreifer sei dem Geheimdienst seit drei Jahren als extremistischer Gefährder bekannt gewesen, teile die Polizei am Samstag mit. Sein australischer Pass wurde ihm demnach 2015 entzogen, weil befürchtet wurde, dass er nach Syrien reisen könnte, um sich der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) anzuschließen.

