Dubai (AFP) Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition im Jemen will bei der Luftbetankung ihrer Kampfflugzeuge nicht länger die Unterstützung der USA in Anspruch nehmen. Wie die amtliche saudiarabische Nachrichtenagentur SPA am Samstag berichtete, forderte die Koalition die USA auf ihre Hilfe einstellen. Zur Begründung hieß es, die Koalition habe zuletzt ihre Fähigkeiten in diesem Bereich erweitert und sei nicht mehr auf die Unterstützung angewiesen. Die Entscheidung sei in Konsultationen mit den USA getroffen worden.

