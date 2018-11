Berlin (AFP) Vor der China-Reise von Heiko Maas (SPD) hat die Vorsitzende des Bundestags-Menschenrechtsausschusses, Gyde Jensen (FDP), den Bundesaußenminister scharf kritisiert. Die Reise drohe "hinsichtlich der Menschenrechte zur Farce zu werden", erklärte Jensen am Samstag in Berlin. Die Reisepläne des Ministers seien den Abgeordneten des Menschenrechtsausschusses noch bis zur Bundestagsdebatte am Donnerstagabend über die Situation der Uiguren nicht bekannt gewesen.

