Niamey (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist am Sonntag zu einem Besuch im Niger eingetroffen. Am Flughafen kam die Ministerin mit ihrem nigrischen Kollegen Kalla Moutari zu einem bilateralen Gespräch zusammen. Im Lufttransportstützpunkt der Bundeswehr in der Hauptstadt Niamey übergibt sie im Rahmen der sogenannten Ertüchtigungsinitiative Lastwagen an ihren nigrischen Kollegen und nimmt gemeinsam mit Moutari an der offiziellen Eröffnung des Camps Allemand teil.

