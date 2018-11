München (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer will zu Beginn des kommenden Jahres den Parteivorsitz abgeben. Seehofer kündigte dies am Sonntag in München bei einem Treffen der Parteiführung an, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Parteikreisen erfuhr. Demnach könnte es im Januar oder Februar einen Sonderparteitag mit einer Neuwahl des CSU-Vorsitzenden geben.

