Paris (AFP) Am Rande des Weltkriegsgedenkens hat es in Paris Demonstrationen gegen US-Präsident Donald Trump gegeben. Rund tausend Menschen versammelten sich am Sonntag am symbolträchtigen Place de la République, um gegen die Teilnahme Trumps an den Gedenkfeierlichkeiten zu protestieren. Die Veranstaltung wurde von einem hohen Sicherheitsaufgebot begleitet, weil die Behörden etwa 200 bis 400 gewaltbereite Aktivisten erwarteten.

