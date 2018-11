Würzburg (AFP) Zur Eröffnung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, junge und alte Menschen für die Kirche zu gewinnen. Sein Traum sei es, dass "das Volk Gottes in allen seinen Altersgruppen gemeinsam ihre Kirche gestaltet", sagte Bedford-Strohm am Sonntag im Eröffnungsgottesdienst in Würzburg. Die bis zum Mittwoch dauernde EKD-Synode steht unter dem Motto "Glaube junger Menschen".

