Moskau (AFP) Eine Air-France-Maschine auf dem Weg von Paris nach Shanghai hat am Sonntag eine Zwischenlandung in Sibirien einlegen müssen - wegen Rauchs und eines beißenden Geruchs in der Kabine. Keiner der 282 Passagiere an Bord wurde verletzt, wie Air France der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Die Fluggäste wurden in einem Hotel in der Nähe von Irkutsk untergebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.