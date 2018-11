São Paulo (dpa) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat den Grand Prix von Brasilien gewonnen und Mercedes damit zum fünften Mal in Serie die Konstrukteurs-WM gesichert. Zwei Wochen nach seinem fünften Triumph als Fahrer verwies der Brite in Interlagos Red-Bull-Pilot Max Verstappen auf den zweiten Platz. Dritter in einem packenden vorletzten Saisonrennen wurde Sebastian Vettels Stallrivale Kimi Räikkönen im Ferrari. Vettel musste sich mit Position sechs begnügen.

