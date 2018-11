Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben die Wahlen in den ostukrainischen Rebellengebieten als "rechtswidrig und illegitim" verurteilt. Die Wahlen in bestimmten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk widersprächen dem Geist der Minsker Abkommen und der zeitgleich im Februar 2015 verabschiedeten Erklärung der Staats- und Regierungschefs der vier Normandie-Staaten, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung Merkels und Macrons.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.