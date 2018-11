Dhaka (AFP) Die Opposition in Bangladesch will an der Parlamentswahl im Dezember teilnehmen. Die größte Oppositionspartei BNP, die die Wahl im Jahr 2014 boykottiert hatte, habe sich diesmal gegen einen Boykott entschieden, sagte der hochrangige Parteivertreter Khandaker Mosharraf Hossain am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Die Parteichefin und frühere Regierungschefin Khaleda Zia sitzt wegen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis.

