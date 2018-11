Bamako (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch in Mali eingetroffen. Die Ministerin landete am Abend von Niamey im Nachbarland Niger kommend in der malischen Hauptstadt Bamako. Am Montag übernimmt Deutschland das Kommando über die EU-Ausbildungsmission (EUTM, European Union Training Mission) in Mali. Aus diesem Anlass wird neben von der Leyen auch die französische Verteidigungsministerin Florence Parly an der Übergabezeremonie teilnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.