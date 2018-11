Rio de Janeiro (AFP) Nach dem Erdrutsch in Brasilien ist die Zahl der Toten auf mindestens 14 gestiegen. Rettungskräfte bargen am Sonntag in der Stadt Niteroi im Bundesstaat Rio de Janeiro vier Leichen, wie die Behörden mitteilten. Es handelte sich nach Angaben von Anwohnern um vier Menschen, die nach dem Erdrutsch am Samstag vermisst worden waren. Zwei Verletzte befanden sich am Sonntag in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.