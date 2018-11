Rio de Janeiro (AFP) Bei einem Erdrutsch sind in Brasilien am Samstag zehn Menschen getötet worden. Vier weitere Menschen wurden vermisst, drei wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin des Zivilschutzes sagte. Das Unglück ereignete sich in Niteroi bei Rio de Janeiro nach heftigen Regenfällen.

